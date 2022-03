Festival Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe Chateau de Beaupuy Saulgé Catégories d’évènement: Saulgé

Chateau de Beaupuy, le jeudi 28 juillet à 20:30

Terme dérivé de la gemmologie, « maclé » désigne l’association orientée de plusieurs cristaux identiques, ce qui leur confèrent parfois une forme d’étoile. Un terme qui représente la musicalité multiforme et la polyvalence des deux interprètes. C’est en effet dans cette ambiance cristalline et cosmique que ce duo avec 20 ans de magnifique carrière nous invitera avec les Nuages de Debussy et l’immense poème symphonique en sept mouvements Les Planètes de Gustav Holst. **Au programme** : C.Debussy & G.Holst

TARIF PLEIN ………………………………………………………….. 15€ TARIF RÉDUIT (ADHÉRENT ET -18 ANS) : ………………. 10€ ABONNEMENT 3 CONCERTS : ……………………………….. 40€ GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS

Concert à 2 pianos : Duo Maclé / Annamaria Garibaldi et Sabrina Dente Chateau de Beaupuy Saulgé Saulgé Vienne

2022-07-28T20:30:00 2022-07-28T22:00:00

Chateau de Beaupuy
Saulgé
Vienne

