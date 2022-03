Festival Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

**Claudi Arimany** est né à Granollers (Barcelone). Il est considéré comme l’un des solistes espagnols les plus prestigieux, avec à son actif une grande carrière internationale. Considérés par Jean-Pierre Rampal comme l’un des plus grands flûtistes de sa génération, ils ont été compagnons sur les scènes du monde entier, se révélant l’héritier d’un style d’interprétation et de compréhension de l’art de la musique mais aussi de la flûte en or du grand maître. Au programme : Mendelssohn – Lachner – Kuhlau – Doppler – Mozart – Verdi

TARIF PLEIN ………………………………………………………… 15€ TARIF RÉDUIT (ADHÉRENT ET -18 ANS) : ………………. 10€ ABONNEMENT 3 CONCERTS : ……………………………….. 40€ GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS

Musique de chambre : Claudi ARIMANY et ses invités Pedro José Rodriguez et Edouard Sanchez – 2 flûtes et piano
Abbaye de Saint-Savin, 21 juillet 2022, Saint-Savin

