Abbaye de Saint-Savin, le mardi 19 juillet à 20:30

Considérée comme l’une des harpistes les plus intéressantes et originales sur la scène internationale, **Floraleda Sacchi** parvient toujours à révéler de nouvelles facettes de la harpe, l’enrichissant de son énergie et de sa puissance expressive. Du baroque au contemporain, du romantisme à l’expérimentation, elle est toujours convaincante, communicative et originale. Au programme : J.S. Bach / C. Saint-Saëns – I. Albéniz

TARIF PLEIN ……………………………………………………….. 15€ TARIF RÉDUIT (ADHÉRENT ET -18 ANS) : ………………. 10€ ABONNEMENT 3 CONCERTS : ……………………………….. 40€ GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS

