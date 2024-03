Festival Musique et Mémoire Faucogney-et-la-Mer, jeudi 18 juillet 2024.

Festival Musique et Mémoire

Après avoir fêté avec force sa 30e édition en 2023, le festival Musique et Mémoire entame une nouvelle décennie de sa longue et belle destinée en revisitant son projet artistique.

Succédant à l’ensemble a nocte temporis, le collectif bourguignon Les Traversées Baroques s’associe pour 3 années au festival Musique et Mémoire avec un projet particulièrement riche et diversifié.

Une myriade d’ensembles et d’artistes de renommée internationale sont au cœur de cette épopée musicale dans les Vosges du Sud Pino de Vittorio, Eva Godard et Alexandre Peigné, Nicolas Bucher et Les Meslanges, Julien Freymuth et Emmanuel Arakélian, Pierre Gallon et Mathieu Boutineau, Masques, Tumbleweeds, Les Timbres, Artifices… 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18

fin : 2024-08-04

Faucogney-et-la-Mer 70310 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté festival@musetmemoire.com

