Festival Musique en Sol Paunat, 4 août 2021-4 août 2021, Paunat.

Festival Musique en Sol 2021-08-04 – 2021-08-04

Paunat Dordogne Paunat

25 35 EUR C’est avec émotion que nous vous annonçons la reprise des concerts de Musique en Sol. Ce programme célèbre le 30ème anniversaire du Festival et réunit des musiciens particulièrement prestigieux.

Mercredi 4 août – Abbatiale de Paunat à 20h30

Roger Muraro- piano, Fannie Robillard-violon, Raphaël Perraud-violoncelle, Patrick Messina-clarinette

interprèteront :

Fauré (élégie pour violoncelle et piano)

Schumann (3 fantasiestucke op7 clarinette et piano)

Debussy (sonate violon et piano)

Messiaen (Quatuor pour la fin du temps)

Réservation au Bureau d’Information Touristique de Sainte-Alvère au 05.53.61.76.89. ou par mail à sainte-alvere@grandperigueux.fr

Tarif : 35 €, 25 € et 15 €

+33 5 53 61 76 89

C’est avec émotion que nous vous annonçons la reprise des concerts de Musique en Sol. Ce programme célèbre le 30ème anniversaire du Festival et réunit des musiciens particulièrement prestigieux.

paunat©mairiepaunat

dernière mise à jour : 2021-06-17 par OT de Périgueux