Paris Les Disquaires Paris Festival Musique en plein air du Charlie et des Disquaires Les Disquaires Paris Catégorie d’évènement: Paris

Festival Musique en plein air du Charlie et des Disquaires Les Disquaires, 28 août 2021-28 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 28 août 2021

de 14h à 22h

gratuit

Festival Musique en plein air du Charlie et des Disquaires L’Hyper Festival de la Ville de Paris est une manifestation culturelle pluridisciplinaire qui propose de plus de 200 événements sur l’espace public durant l’été. Dans le cadre de l’Hyper Festival « Charlie et sa bière à deux balles » et « Les Disquaires » sortent de leurs murs le samedi 28 août et s’installent sur la place de la Bastille pour mettre en avant les groupes de musique émergents de la région parisienne aux univers musicaux éclectiques. GRATUIT Line Up 14h – Coco Pesto (Jazz Brésilien) 16h – Fouch (Rap, Chanson française) 18h – Viraje (Pop) 20h – Medium Douce (Electro organique) Concerts -> Jazz Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (292m) 5 : Bréguet – Sabin (456m)

Contact :Les Disquaires 0140219460 jerry@lesdisquaires.com https://youtu.be/OO-XQZsi7xE https://bit.ly/HyperFestivalDSQR Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-08-28T14:00:00+02:00_2021-08-28T22:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Les Disquaires Adresse 6 Rue des Taillandiers Ville Paris lieuville Les Disquaires Paris