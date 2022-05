Festival Musique en Périgord : Yolanda Fresedo Le Bugue, 20 juillet 2022, Le Bugue.

Festival Musique en Périgord : Yolanda Fresedo Le Bugue

2022-07-20 – 2022-07-20

Le Bugue Dordogne

Un hommage au génie du Maestro du Tango moderne, Astor Piazzolla, disparu il y a tout juste 30 ans : sa musique touche un large public, en créant un style unique de fusion mêlant tango argentin, jazz et musique classique.

Les grands classiques tels que “Maria de Buenos Aires”, “Balada para un loco”, “Libertango” et des pièces riches en mélodie encore méconnues.

Grâce à un doux mélange de rythmes modernes et de sensualité mélancolique, nous plongeons dans la poésie des grands écrivains de Buenos Aires.

Un hommage au génie du Maestro du Tango moderne, Astor Piazzolla, disparu il y a tout juste 30 ans : sa musique touche un large public, en créant un style unique de fusion mêlant tango argentin, jazz et musique classique.

Les grands classiques tels que “Maria de Buenos Aires”, “Balada para un loco”, “Libertango” et des pièces riches en mélodie encore méconnues.

Grâce à un doux mélange de rythmes modernes et de sensualité mélancolique, nous plongeons dans la poésie des grands écrivains de Buenos Aires.

+33 6 03 47 84 68

Un hommage au génie du Maestro du Tango moderne, Astor Piazzolla, disparu il y a tout juste 30 ans : sa musique touche un large public, en créant un style unique de fusion mêlant tango argentin, jazz et musique classique.

Les grands classiques tels que “Maria de Buenos Aires”, “Balada para un loco”, “Libertango” et des pièces riches en mélodie encore méconnues.

Grâce à un doux mélange de rythmes modernes et de sensualité mélancolique, nous plongeons dans la poésie des grands écrivains de Buenos Aires.

©https://musique-en-perigord.fr/

Le Bugue

dernière mise à jour : 2022-04-30 par