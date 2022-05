Festival Musique en Périgord : Le trio Ernest Audrix, 21 juillet 2022, Audrix.

Festival Musique en Périgord : Le trio Ernest Audrix

2022-07-21 21:00:00 – 2022-07-21 23:00:00

Audrix Dordogne Audrix

Un programme original, qui présente notamment deux compositrices. Une première partie autour de Haydn, et une deuxième partie romantique, avec un incontournable du genre et une pièce magnifique et pourtant peu connue d’Amanda Maier.

– Joseph Haydn, trio Hob. XV:29, composé en 1797

– Jacqueline Fontyn, “Lieber Joseph”, composé en 2007

– Sergueï Rachmaninov, trio élégiaque n°1, composé en 1892

– Amanda Maier, trio en Si bémol majeur, composé en 1873-1874

Le concert du Trio Ernest est soutenu par l’Académie Ravel, qui a accompagné des générations de jeunes musiciens aujourd’hui au sommet.

+33 6 03 47 84 68

©Studio Cui Cui

Audrix

