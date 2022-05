Festival Musique en Périgord : Ensemble Stradivaria/Guillaume Cuiller Campagne, 27 juillet 2022, Campagne.

Festival Musique en Périgord : Ensemble Stradivaria/Guillaume Cuiller Campagne

2022-07-27 21:00:00 – 2022-07-27 23:00:00

Campagne Dordogne

Sérénades d’été aborde le répertoire original pour octuor à vent. Dans la seconde moitié du 18e siècle, à Vienne, les

ensembles d’instruments à vent sont extrêmement populaires et jouent pour des divertissements lors de concerts en

plein air. L’Empereur lui-même constitue en 1782 l’Harmonie Impériale, un octuor à vent formé des plus grands virtuoses de l’époque.

Tous les compositeurs écrivent alors pour ces formations à la mode, et nous ont laissé quelques chefs-d’œuvre.

AU PROGRAMME :

Sérénade K 375 de W.A. Mozart

Partita opus 57 de Krommer.

Arrangements d’opéras pour instruments à vents, dont la célèbre Flûte enchantée.

Sérénades d’été aborde le répertoire original pour octuor à vent. Dans la seconde moitié du 18e siècle, à Vienne, les

ensembles d’instruments à vent sont extrêmement populaires et jouent pour des divertissements lors de concerts en

plein air. L’Empereur lui-même constitue en 1782 l’Harmonie Impériale, un octuor à vent formé des plus grands virtuoses de l’époque.

Tous les compositeurs écrivent alors pour ces formations à la mode, et nous ont laissé quelques chefs-d’œuvre.

AU PROGRAMME :

Sérénade K 375 de W.A. Mozart

Partita opus 57 de Krommer.

Arrangements d’opéras pour instruments à vents, dont la célèbre Flûte enchantée.

+33 6 03 47 84 68

Sérénades d’été aborde le répertoire original pour octuor à vent. Dans la seconde moitié du 18e siècle, à Vienne, les

ensembles d’instruments à vent sont extrêmement populaires et jouent pour des divertissements lors de concerts en

plein air. L’Empereur lui-même constitue en 1782 l’Harmonie Impériale, un octuor à vent formé des plus grands virtuoses de l’époque.

Tous les compositeurs écrivent alors pour ces formations à la mode, et nous ont laissé quelques chefs-d’œuvre.

AU PROGRAMME :

Sérénade K 375 de W.A. Mozart

Partita opus 57 de Krommer.

Arrangements d’opéras pour instruments à vents, dont la célèbre Flûte enchantée.

©https://musique-en-perigord.fr/

Campagne

dernière mise à jour : 2022-04-30 par