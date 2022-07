Festival Musique en Côte de Nacre – Récital Tatsuki Narita et Mami Hagiwara Douvres-la-Délivrande Douvres-la-Délivrande Catégories d’évènement: Calvados

Douvres-la-Délivrande

Festival Musique en Côte de Nacre – Récital Tatsuki Narita et Mami Hagiwara Douvres-la-Délivrande, 18 juillet 2022, Douvres-la-Délivrande. Festival Musique en Côte de Nacre – Récital Tatsuki Narita et Mami Hagiwara

Chapelle Lalique Route de Cresserons Douvres-la-Délivrande Calvados OT Terres de Nacre Route de Cresserons Chapelle Lalique

2022-07-18 21:00:00 – 2022-07-18

Route de Cresserons Chapelle Lalique

Douvres-la-Délivrande

Calvados Douvres-la-Délivrande À l’occasion des 15èmes Rencontres européennes de la Paix, le festival Musique en Côte de Nacre vous propose un « Récital Tatsuki Narita et Mami Hagiwara », violon et piano. Réservation Hyper U de Douvres la Délivrande ou billetterie sur place 30 min avant le concert À l’occasion des 15èmes Rencontres européennes de la Paix, le festival Musique en Côte de Nacre vous propose un « Récital Tatsuki Narita et Mami Hagiwara », violon et piano. Réservation Hyper U de Douvres la Délivrande ou billetterie sur place 30 min… musi.nacre@laposte.net +33 6 64 66 58 25 http://www.musiquecotedenacre.com/index.asp À l’occasion des 15èmes Rencontres européennes de la Paix, le festival Musique en Côte de Nacre vous propose un « Récital Tatsuki Narita et Mami Hagiwara », violon et piano. Réservation Hyper U de Douvres la Délivrande ou billetterie sur place 30 min avant le concert Inconnu

Route de Cresserons Chapelle Lalique Douvres-la-Délivrande

dernière mise à jour : 2022-06-30 par OT Terres de Nacre

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Douvres-la-Délivrande Autres Lieu Douvres-la-Délivrande Adresse Douvres-la-Délivrande Calvados OT Terres de Nacre Route de Cresserons Chapelle Lalique Ville Douvres-la-Délivrande lieuville Route de Cresserons Chapelle Lalique Douvres-la-Délivrande Departement Calvados

Douvres-la-Délivrande Douvres-la-Délivrande Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/douvres-la-delivrande/

Festival Musique en Côte de Nacre – Récital Tatsuki Narita et Mami Hagiwara Douvres-la-Délivrande 2022-07-18 was last modified: by Festival Musique en Côte de Nacre – Récital Tatsuki Narita et Mami Hagiwara Douvres-la-Délivrande Douvres-la-Délivrande 18 juillet 2022 Chapelle Lalique Route de Cresserons Douvres-la-Délivrande Calvados OT Terres de Nacre

Douvres-la-Délivrande Calvados