Festival Musique en Côte de Nacre – Orchestre Glasperlenspiel sinfonietta

Festival Musique en Côte de Nacre – Orchestre Glasperlenspiel sinfonietta, 21 juillet 2022, . Festival Musique en Côte de Nacre – Orchestre Glasperlenspiel sinfonietta



2022-07-21 – 2022-07-21 À l’occasion des 15èmes Rencontres européennes de la Paix, le festival Musique en Côte de Nacre vous propose un concert de « Orchestre Glasperlenspiel sinfonietta »- soliste : tatsuki narita, violon, Bach, Mozart, Vähi – Réservation Hyper U de Douvres la Délivrande ou billetterie sur place 30 min avant le concert À l’occasion des 15èmes Rencontres européennes de la Paix, le festival Musique en Côte de Nacre vous propose un concert de « Orchestre Glasperlenspiel sinfonietta »- soliste : tatsuki narita, violon, Bach, Mozart, Vähi – Réservation Hyper U de Douvres… À l’occasion des 15èmes Rencontres européennes de la Paix, le festival Musique en Côte de Nacre vous propose un concert de « Orchestre Glasperlenspiel sinfonietta »- soliste : tatsuki narita, violon, Bach, Mozart, Vähi – Réservation Hyper U de Douvres la Délivrande ou billetterie sur place 30 min avant le concert dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville