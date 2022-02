Festival “Musique en Bouriane” : “(R)évolutions” par le Quatuor Parisii Gindou, 27 mars 2022, Gindou.

Festival “Musique en Bouriane” : “(R)évolutions” par le Quatuor Parisii Gindou

2022-03-27 10:45:00 10:45:00 – 2022-03-27

Gindou Lot

Programme « (R)évolutions » :

Première partie (Salon musical) : • Haydn • Beethoven • Mozart • Beethoven • Mozart

Deuxième partie (un quatuor au choix du public) : Mozart ou Haydn ou Beethoven.

Quatuor PARISII (cordes)

Créé au début des années 80 par quatre étudiants du Conservatoire National Supérieur de Paris, tous premiers prix d’instrument et de musique de chambre, le Quatuor Parisii célèbrera prochainement son 40e anniversaire. Il se produit dans plus d’une centaine de concerts par an, dans plus de 80 pays. Forts de leur exigence commune à la fois d’excellence et d’éclectisme, les musiciens du Quatuor Parisii déploient au fil des ans un répertoire d’une impressionnante envergure et une qualité d’interprétation rarement égalée, qui les placent sans équivoque dans la cour des plus grands. Ils attachent également beaucoup d’importance à soutenir la création et ils ont ainsi contribué à révéler nombre de compositeurs contemporains.

Dans le cadre du festival “Musique en Bouriane”, le Quatuor Parisii, quatuor à cordes, clôturera la 20ème édition.

@Lyodoh Kaneko

Gindou

dernière mise à jour : 2022-02-25 par