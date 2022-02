Festival « Musique en Bouriane » : repas de clôture à Marminiac Marminiac Marminiac Catégories d’évènement: Lot

Marminiac

Festival « Musique en Bouriane » : repas de clôture à Marminiac Marminiac, 27 mars 2022, Marminiac. Festival « Musique en Bouriane » : repas de clôture à Marminiac Marminiac

2022-03-27 12:00:00 12:00:00 – 2022-03-27

Marminiac Lot Marminiac 15 EUR 15 Repas de clôture préparé par l’Association

Au menu :

Les beignets de Maroilles accompagnés d’une salade de mâche

Le filet mignon de porc et son gratin de pommes de terre

Fromage

Le gâteau d’anniversaire Réservation obligatoire L’Association Musique en Bouriane vous propose de clôturer le festival du même nom autour d’un bon repas. Repas de clôture préparé par l’Association

Le gâteau d’anniversaire Réservation obligatoire Marminiac

