Gindou Lot Gindou Au programme : Chopin et Beethoven. François-Frédéric Guy mène une carrière internationale aux côtés des plus grands chefs comme Philippe Jordan, Kent Nagano, Daniel Harding, Esa-Pekka Salonen, avec des orchestres prestigieux comme les Wiener Symphoniker, l’Orchestre Symphonique de Montréal, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, le NHK Symphony Orchestra de Tokyo ou le Philharmonia Orchestra à Londres. Dans le cadre du festival « Musique en Bouriane », François-Frédéric Guy revient avec son piano pour fêter avec nous le 20ème anniversaire du festival. Un grand récital en perspective.

Il fut invité au premier Festival Musique en Bouriane en 2002.

