Festival « Musique en Bouriane » : concert d’ouverture avec David Walter et le Quatuor Akilone Cazals, 23 mars 2022, Cazals.

Festival « Musique en Bouriane » : concert d’ouverture avec David Walter et le Quatuor Akilone Cazals

2022-03-23 20:30:00 – 2022-03-23

Cazals Lot

16 EUR David Walter : Premier prix de hautbois et de musique de chambre du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, David Walter est aussi lauréat de cinq prix internationaux (Ancona, Prague, Munich, Belgrade et Genève). Transcripteur de plus de 1200 adaptations allant de la sonate à l’opéra entier, David Walter a également composé une trentaine d’œuvres.

Quatuor Akilone :

Un jeu élégant, un son généreux et un esprit éveillé animent ce Quatuor AKILONE pour apporter poésie et profondeur aux œuvres qu’il aborde. Quatre personnes, quatre caractères et quatre pensées différentes pour ne former qu’un instrument à 16 cordes… et 40 doigts ! L’impossible devient réel quand l’écoute, la persévérance et une rigueur tout en souplesse sont au service de l’imagination.

Au programme : Bach, Debussy, Mozart.

Dans le cadre du festival « Musique en Bouriane », pour ce concert d’ouverture, David Walter (hautbois) a choisi d’accompagner le Quatuor Akilone.

Cazals

