Au programme : F. Schubert, F. Kreisler, M. de Falla, E. Granados, A. Dvorak.

Après de brillantes études récompensées par un Master d’accordéon en 2010, Élodie est régulièrement invitée en tant que soliste et se produit sur de grandes scènes internationales. Élodie a pour partenaires de musique de chambre Emmanuel Pahud, Laurent Korcia, Paul Meyer, Amanda Favier, Eric-Maria Couturier et aussi le violoncelliste Raphaël Pidoux. Elle joue aussi régulièrement avec l’Orchestre Philharmonique de Radio-France, notamment. Amanda FAVIER :

Elle fait partie de la jeune génération des solistes français. Talent précoce, on la remarque à neuf ans dans son premier concerto en soliste, à onze ans salle Gaveau. Distinguée par de nombreux prix, elle a joué dans les salles les plus prestigieuses avec des partenaires et orchestres recherchés, toujours curieuse de rencontres et de nouvelles collaborations. Dans le cadre du festival « Musique en Bouriane », Élodie Soulard (accordéon) et Amanda Favier (violon), deux talentueuses solistes, nous proposent un concert d’un très haut niveau musical. Au programme : F. Schubert, F. Kreisler, M. de Falla, E. Granados, A. Dvorak. Élodie SOULARD :

Après de brillantes études récompensées par un Master d’accordéon en 2010, Élodie est régulièrement invitée en tant que soliste et se produit sur de grandes scènes internationales. Élodie a pour partenaires de musique de chambre Emmanuel Pahud, Laurent Korcia, Paul Meyer, Amanda Favier, Eric-Maria Couturier et aussi le violoncelliste Raphaël Pidoux. Elle joue aussi régulièrement avec l’Orchestre Philharmonique de Radio-France, notamment. Amanda FAVIER :

Elle fait partie de la jeune génération des solistes français. Talent précoce, on la remarque à neuf ans dans son premier concerto en soliste, à onze ans salle Gaveau. Distinguée par de nombreux prix, elle a joué dans les salles les plus prestigieuses avec des partenaires et orchestres recherchés, toujours curieuse de rencontres et de nouvelles collaborations. @MUSIQUE EN BOURIANE

