Festival “Musique d’été” Saint-Pierre-de-Jards Saint-Pierre-de-Jards Catégories d’évènement: Indre

Saint-Pierre-de-Jards

Festival “Musique d’été” Saint-Pierre-de-Jards, 2 juillet 2022, Saint-Pierre-de-Jards. Festival “Musique d’été” Saint-Pierre-de-Jards

2022-07-02 – 2022-08-07

Saint-Pierre-de-Jards Indre Saint-Pierre-de-Jards Musique Classique en Berry dans le cadre de l’église de Saint-Pierre-de-Jards et d’autres lieux emblématiques au coeur de la Champagne Berrichonne avec l’Ensemble Murmur Mori , Les Sauvages, Gabriel Cuesta et Raùl Moncada ou encore La Lira Armonica. L’association J’arts com organise son festival d’été avec une programmation riche de musique classique en Berry. Musique Classique en Berry dans le cadre de l’église de Saint-Pierre-de-Jards et d’autres lieux emblématiques au coeur de la Champagne Berrichonne avec l’Ensemble Murmur Mori , Les Sauvages, Gabriel Cuesta et Raùl Moncada ou encore La Lira Armonica. Saint-Pierre-de-Jards

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Saint-Pierre-de-Jards Autres Lieu Saint-Pierre-de-Jards Adresse Ville Saint-Pierre-de-Jards lieuville Saint-Pierre-de-Jards Departement Indre

Saint-Pierre-de-Jards Saint-Pierre-de-Jards Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-de-jards/

Festival “Musique d’été” Saint-Pierre-de-Jards 2022-07-02 was last modified: by Festival “Musique d’été” Saint-Pierre-de-Jards Saint-Pierre-de-Jards 2 juillet 2022 Indre Saint-Pierre-de-Jards

Saint-Pierre-de-Jards Indre