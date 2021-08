Aix-en-Provence CLOÎTRE DES OBLATS Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Festival “Musique dans la rue”: TRIO ATANASSOV CLOÎTRE DES OBLATS Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

CLOÎTRE DES OBLATS, le mardi 24 août à 18:00

TRIO ATANASSOV 18h A. Dvorak, Trio n°4 «Dumky» Op. 90 Perceval Gilles : Violon Sarah Sultan : Violoncelle Pierre-Kaloyann Atanassov : Piano « LOVE SONGS» 19h La rencontre au Conservatoire de deux artistes venant d’univers musicaux différents aboutit à la création d’un duo dans lequel chacun exprime sa liberté d’inspiration et d’interprétation. Notes bleues, improvisations, arrangements … au service d’une musique partagée. Un répertoire autour de Pergolèse, Vivaldi, Giordani … Claudia Sorokina : Chant lyrique Philippe Coromp : Piano Jazz RÉCITAL VIOLONCELLE 20h J-S. Bach, 6ème Suite BWV 1012 B. Britten, Tema « Sacher » Théo Heyman : Violoncelle DUO VIOLON / PIANO 21h F. Schubert, Sonatine Op. 137 n°1 C. Saint-Saëns, Élégie Op. 160 et Danse Macabre Anne Ménier : Violon Patrick Zygmanowski : Piano

Entrée libre dans la limite des places disponibles

CLOÎTRE DES OBLATS 54 Cours Mirabeau, 13100 Aix-en-Provence

2021-08-24T18:00:00 2021-08-24T22:00:00

