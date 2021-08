Festival “Musique dans la rue”: TRIO ARDEAL Place d’Albertas, 25 août 2021, Aix-en-Provence.

LE « RENDEZ-VOUS » DES CHANTEURS 17h30 Adultes et enfants, passionné.e.s ou débutant.e.s, Venez Chanter ! Vous pouvez venir juste une fois, revenir autant que vous le souhaitez, et même en faire votre rituel quotidien : il s’agira de découvrir chaque jour un nouveau chant, simple, entraînant, joyeux, et accessible à toutes et tous ! La séance débutera par un «échauffement» corporel et vocal, vous permettant de découvrir des clefs pour vous sentir encore plus à l’aise avec votre voix. Jeanne Dambreville : Cheffe de chœur TRIO ARDEAL 18h30 . 19h30 . 20h30 Le trio à cordes de Transylvanie, violon, bratsch, contrebasse est une forme qui remonte à la musique de cour du royaume de Hongrie Patrice Gabet : Violon, violon à pavillon, voix Philippe Franceschi : Bratsch, clarinette Christiane Ildevert : Contrebasse, voix

Place d’Albertas Place d’Albertas 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



