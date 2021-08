Aix-en-Provence cours mirabeau Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Festival “Musique dans la rue”: THIBAULT CAUVIN cours mirabeau Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Festival "Musique dans la rue": THIBAULT CAUVIN cours mirabeau, 26 août 2021, Aix-en-Provence.

cours mirabeau, le jeudi 26 août à 21:30

Voilà vingt ans que Thibault parcourt le monde avec sa guitare : plus de 1000 représentations dans 120 pays. Ce soir, à son tour, il invite au voyage. Un voyage autour de la Terre, avec des mélodies cueillies ici et là, ses dernières découvertes musicales, des extraits de ses albums passés ou projets à venir. Une soirée de liberté lors de laquelle, inspiré par l’instant, seul avec sa guitare, Thibault embarque son public dans une promenade pleine de rêve, de poésie, d’émotion, de féerie.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

cours mirabeau cours mirabeau 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-26T21:30:00 2021-08-26T22:30:00

