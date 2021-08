Festival “Musique dans la rue”: SEXTUOR MIRABEAU CLOÎTRE DES OBLATS, 25 août 2021, Aix-en-Provence.

Festival "Musique dans la rue": SEXTUOR MIRABEAU

CLOÎTRE DES OBLATS, le mercredi 25 août à 18:00

«LOVE SONGS » 18h et 20h La rencontre au Conservatoire de deux artistes venant d’univers musicaux différents aboutit à la création d’un duo dans lequel chacun exprime sa liberté d’inspiration et d’interprétation. Notes bleues, improvisations, arrangements … au service d’une musique partagée. Un répertoire autour de Pergolèse, Vivaldi, Giordani … Claudia Sorokina : Chant lyrique Philippe Coromp : Piano Jazz SEXTUOR MIRABEAU 19h et 21h J. Brahms, Sextuor n°1 en Sib M Op. 1 – Allegro ma non troppo – Andante ma moderato – Scherzo allegro molto – Poco alllegretto e grazioso Marie-Laurence Rocca, Michel Durand-Mabire : Violons Marie-Anne Hovasse et Nicolas Patris de Breuil : Altos Frédéric Lagarde et Guillaume Rabier : Violoncelles

Entrée libre dans la limite des places disponibles

CLOÎTRE DES OBLATS 54 Cours Mirabeau, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Cuques Bouches-du-Rhône



2021-08-25T18:00:00 2021-08-25T22:00:00