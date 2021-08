Festival “Musique dans la rue”: RÉCITAL DE PIANO COUR DES POISSONS (Lycée du Sacré-Coeur), 25 août 2021, Aix-en-Provence.

Festival “Musique dans la rue”: RÉCITAL DE PIANO

COUR DES POISSONS (Lycée du Sacré-Coeur), le mercredi 25 août à 18:00

En partenariat avec le Festival des Nuits Pianistiques RÉCITAL DE PIANO 18h J-S. Bach, Toccata BWV 914 en Mi m F. Liszt, Après une lecture de Dante (2ème année de pèlerinage en Italie) Olga Bodarenko : Piano RÉCITAL DE PIANO 19h D. Cimarosa, Sonates C. 66, C. 67, C. 68 et C. 70 N. Medtner, Sonate Op. 22 en Sol m Yoann Pourre : Piano RÉCITAL DE PIANO 20h S. Prokofiev, Sonate n°6 Florie-Jeanne Riva : Piano RÉCITAL DE PIANO 21h J-S. Bach, Prélude et fugue en Do M (1er livre du clavier bien tempéré) C. Debussy, Reflets dans l’eau (1er livre d’ «Images») F. Chopin, Mazurkas n°2 et 4 Op. 24 et Scherzo n°2 Op. 31 Sacha Morin : Piano

Entrée libre dans la limite des places disponibles

♫♫♫

COUR DES POISSONS (Lycée du Sacré-Coeur) 29 Rue Manuel, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Cuques Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-25T18:00:00 2021-08-25T22:00:00