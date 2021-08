Aix-en-Provence COUR DES POISSONS (Lycée du Sacré-Coeur) Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Festival “Musique dans la rue”: RÉCITAL DE PIANO COUR DES POISSONS (Lycée du Sacré-Coeur) Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

En partenariat avec le Festival des Nuits Pianistiques RÉCITAL DE PIANO 18h J-S. Bach, Prélude et fugue en Si M L.V. Beethoven, Sonate n°11 en Sib M Op. 22 (1er mouvement) F. Chopin, Étude Op. 25 n° 2 en Fa m Cristale Thos : Piano RÉCITAL DE PIANO 19h J-S. Bach, Prélude et fugue en Sib M F. Schubert, Sonate D784 en La m (3ème mouvement) J. Brahms, Rhapsodie n°2 Op. 79 en Sol m D. de Severac, Les muletiers devant le Christ de Llivia Solenne Perreto-Ferra : Piano RÉCITAL DE PIANO 20h J.Haydn, Sonate en Lab M R. Schumann, Fantaisie Op. 17 (1er mouvement) Félicité Laîné : Piano RÉCITAL DE PIANO 21h L.V. Beethoven, Sonate n°14 en Do m Op. 27 n°2, dite « Clair de Lune » I. Albeniz, Évocation, El Puerto, El Corpus en Sevilla Jan Jakub Zielenski : Piano Pass sanitaire obligatoire. Renseignements au 04 42 91 99 19

Entrée libre

♫♫♫ COUR DES POISSONS (Lycée du Sacré-Coeur) 29 Rue Manuel, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Cuques Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-24T18:00:00 2021-08-24T22:00:00

