CHAPELLE DES JÉSUITES DU LYCÉE DU SACRÉ-CŒUR, le samedi 21 août à 15:00

QUATUOR IBAÏ MUSIQUE SACRÉE À CAPELLA 15h. 16h. 17h M. Duruflé, R. de Lassus, W. Byrd, C. Saint Saëns, F. Poulenc, G. Costeley, O. Gjeilo Elise Duclos : Mezzo Manon Lamaison : Soprano Iannis Gaussin : Ténor Thibault Daquin : Baryton

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-21T15:00:00 2021-08-21T18:00:00

