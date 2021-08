Aix-en-Provence CLOÎTRE DES OBLATS Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Festival “Musique dans la rue”: QUATUOR DARIUS CLOÎTRE DES OBLATS Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

CLOÎTRE DES OBLATS, le dimanche 22 août à 18:00

QUATUOR DARIUS 18h A. Borodine, Quatuor n°2 en Ré M – Allegro Moderato – Scherzo – Notturno – Finale Anne Menier, Marie-Laurence Rocca : Violons Marie-Anne Hovasse : Alto Frédéric Lagarde : Violoncelle DUO VIOLONCELLE / PIANO 19h F. Mendelssohn, Sonate n°2 Op. 58 Frédéric Lagarde : Violoncelle Mélanie Bracale : Piano RÉCITAL DE PIANO En partenariat avec la Fondation Vasarely 20h F. Liszt, Dante sonata C. Debussy, Reflets dans l’eau C. Debussy, L’isle joyeuse Misi Boros : Piano DUO JAZZ En partenariat avec le Georg Ots Tallinn Music College 21h M. Lewis, N. Hamilton, P. Desmond, E. Spalding, L. Sobral, G. Shearing, G. D. Weiss, H. Carmichael, J. P. Thompson, A. Farmer Marta Lotta Kukk : Chant Mihkel Mäekalle : Accordéon Pass sanitaire obligatoire. Renseignements au 04 42 91 99 19

Entrée libre dans la limite des places disponibles

CLOÎTRE DES OBLATS 54 Cours Mirabeau, 13100 Aix-en-Provence

