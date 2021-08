Aix-en-Provence Place d'Albertas Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Festival “Musique dans la rue” Place d’Albertas Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Festival “Musique dans la rue” Place d’Albertas, 21 août 2021, Aix-en-Provence. Festival “Musique dans la rue”

Place d’Albertas, le samedi 21 août à 17:30

DUO JAZZ En partenariat avec le Georg Ots Tallinn Music College 17h30 et 19h30 M. Lewis, N. Hamilton, P. Desmond, E. Spalding, L. Sobral, G. Shearing, G. D. Weiss, H. Carmichael, J. P. Thompson, A. Farmer Marta Lotta Kukk : Chant Mihkel Mäekalle : Accordéon JAZZ DE JOBRA En partenariat avec ART’J – Escola profissional de Artes Performativas da JOBRA 18h30 et 20h30 A. Parks , B. Wendel, I. Lins, C. Walton, W. Shorter, I. Berlin, J. Green , J. Kern, O. Hammerstein II Inês Martínez : Chant Mariana Trindade : Trompette Rafael Carvalho : Guitare électrique António Ferreira : Guitare électrique Sara Gabriel : Basse électrique Gabriel Moraes : Batterie

Entrée libre

♫♫♫ Place d’Albertas Place d’Albertas 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-21T17:30:00 2021-08-21T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Place d'Albertas Adresse Place d'Albertas 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Place d'Albertas Aix-en-Provence