PARC SAINT MITRE, le vendredi 20 août à 20:00

BAMBOO ORCHESTRA 20h Le Bamboo Orchestra, c’est une musique vivante insolite, inclassable, un spectacle surprenant qui par sa chorégraphie marie superbement le rêve et l’énergie. Par sa gestuelle et ses mouvements, le trio interagit avec le public, et crée un spectacle qui étonne toujours grands et petits. Makoto Yabuki : facture des instruments, composition, percussions Guillaume Bonnet : percussions Rémi Bennahmias : percussions

Entrée libre

♫♫♫ PARC SAINT MITRE 403 Avenue Jean Monnet, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône

2021-08-20T20:00:00 2021-08-20T21:00:00

