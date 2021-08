Aix-en-Provence Aix en Provence Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Festival “Musique dans la rue”: NO WATER PLEASE Aix en Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

DÉAMBULATIONS NO WATER PLEASE 18h : PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE (LA ROTONDE) 18h30 : PLACE DES TANNEURS 19h30 : PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE 20h : PLACE DES PRÊCHEURS/VERDUN No Water Please mélange le meilleur du ska, du punk, de l’afro ou du jazz pour proposer le cocktail le plus déjanté qui soit. Kick it guys !

Entrée libre

