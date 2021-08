Festival “Musique dans la rue”: MANU GUERRERO Place d’Albertas, 23 août 2021, Aix-en-Provence.

Place d’Albertas, le lundi 23 août à 17:30

LE « RENDEZ-VOUS » DES CHANTEURS 17h30 Adultes et enfants, passionné.e.s ou débutant.e.s, Venez Chanter ! Vous pouvez venir juste une fois, revenir autant que vous le souhaitez, et même en faire votre rituel quotidien : il s’agira de découvrir chaque jour un nouveau chant, simple, entraînant, joyeux, et accessible à toutes et tous ! La séance débutera par un «échauffement» corporel et vocal, vous permettant de découvrir des clefs pour vous sentir encore plus à l’aise avec votre voix. Jeanne Dambreville : Cheffe de chœur MANU GUERRERO 18h30 . 19h30 . 20h30 HOMMAGE A CHICK COREA Quel musicien n’a pas été influencé par la musique du pianiste Chick Corea ? C’est le cas de Manu Guerrero qui rend hommage au Maestro suite à sa récente disparition. Avec son groupe, ils interprètent les grands standards de Armando « Chick » Corea ainsi que quelques pépites moins connues. Manu et Chick ont en commun cet amour pour la musique latine et espagnole et cela transparait dans cet hommage d’une grande sincérité. C’est « La Fiesta » du rythme, une « Rhumba Flamenco » endiablée et une ode à la mélodie. Imaginez l’ambiance des danses et musiques de la péninsule Ibérique. Ressentez les couleurs et les sons du continent Sud Américain. Laissez vous emporter par l’énergie du Jazz Nord Américain. C’est toute cette authenticité qu’on perçoit à l’écoute de cet hommage. Une musique, une grande amitié, un art de vivre.

Entrée libre

♫♫♫

Place d'Albertas 13100 Aix-en-Provence



