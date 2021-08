Aix-en-Provence cours mirabeau Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Festival “Musique dans la rue”: LUC ARBOGAST cours mirabeau Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

cours mirabeau, le vendredi 27 août à 21:30

LUC ARBOGAST 21h30 VIA ANTIKA TOUR Avec de nouveaux arrangements, c’est un voyage que l’artiste propose pour se rapprocher encore davantage de son public. Un spectacle intimiste, avec de nouvelles créations et des reprises de ses chansons. Là encore seul sur scène, entouré de ses instruments, il va faire voyager mais aussi voyager lui-même car c’est à présent le temps d’exporter son univers hors des frontières …

Entrée libre dans la limite des places disponibles

