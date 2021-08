Aix-en-Provence Chapelle Des Oblats Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Festival “Musique dans la rue”: LE CONCERT D’ALCYONE Chapelle Des Oblats Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Chapelle Des Oblats, le dimanche 22 août à 15:00

LE CONCERT D’ALCYONE 15h F. Couperin, Concerts Royaux, Premier Concert J.B de Boismortier, Trio Sonate en Sol m 16h .17h J-S. Bach, Flûte Sonate en Mi m et Trio Sonate en Sol m Jocelyn Aubrun : Traverso Clarisse Moreau : Hautbois baroque Mathilde Mugot : Clavecin Pass sanitaire obligatoire. Renseignements au 04 42 91 99 19

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Chapelle Des Oblats 60 Cours Mirabeau, 13100 Aix-en-Provence

