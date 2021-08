Aix-en-Provence Bois de la Cortésine (Avenue des Écoles Militaires) Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Festival “Musique dans la rue”: LA 6E HEURE DU JOUR Bois de la Cortésine (Avenue des Écoles Militaires) Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Festival “Musique dans la rue”: LA 6E HEURE DU JOUR Bois de la Cortésine (Avenue des Écoles Militaires), 22 août 2021, Aix-en-Provence. Festival “Musique dans la rue”: LA 6E HEURE DU JOUR

Bois de la Cortésine (Avenue des Écoles Militaires), le dimanche 22 août à 13:00

LA 6E HEURE DU JOUR 13h .14h .15h « La 6e Heure du Jour » propose une aventure musicale autour de la sieste. Un moment de déconnexion totale. ♫♫♫ Bois de la Cortésine (Avenue des Écoles Militaires) 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-22T13:00:00 2021-08-22T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Bois de la Cortésine (Avenue des Écoles Militaires) Adresse 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Bois de la Cortésine (Avenue des Écoles Militaires) Aix-en-Provence