Place d’Albertas, le dimanche 22 août à 18:30

JOULIK 18h30 . 19h30 . 20h30 Avec ses mélodies vagabondes, ses entrelacs de voix inspirées et ses langues virevoltantes, JOULIK rend le lointain à portée de main.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

