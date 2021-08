Aix-en-Provence Aix en Provennce Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Festival “Musique dans la rue”: GET 7 BRASS BAND Aix en Provennce Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix en Provennce, le samedi 28 août à 18:00

DÉAMBULATIONS GET 7 BRASS BAND 18h : PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE (LA ROTONDE) 18h30 : PLACE DES TANNEURS 19h30 : PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE 20h : PLACE DES PRÊCHEURS/VERDUN Né de la rencontre de 8 musiciens, Get7 Brass Band affiche son influence « New Orleans » et puise son inspiration dans les racines du Jazz et de la musique Funk/Hip Hop. ♫♫♫ Aix en Provennce Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhone

2021-08-28T18:00:00 2021-08-28T21:00:00

