Aix-en-Provence PLACE DE L’UNIVERSITÉ Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Festival “Musique dans la rue”: FUNKY FROGS PLACE DE L’UNIVERSITÉ Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Festival “Musique dans la rue”: FUNKY FROGS PLACE DE L’UNIVERSITÉ, 21 août 2021, Aix-en-Provence. Festival “Musique dans la rue”: FUNKY FROGS

le samedi 21 août à PLACE DE L’UNIVERSITÉ

FUNKY FROGS 11h30 . 12h30 . 16h30 Une chorale qui danse ! De Michael Jackson à Beyoncé, en passant par Aretha Franklin et Ed Sheran… le répertoire se compose de «tubes» soul, pop & funk, des années 1970 à nos jours.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

♫♫♫ PLACE DE L’UNIVERSITÉ Place de l’université, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-21T11:30:00 2021-08-21T12:00:00;2021-08-21T12:30:00 2021-08-21T13:00:00;2021-08-21T16:30:00 2021-08-21T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu PLACE DE L’UNIVERSITÉ Adresse Place de l'université, 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville PLACE DE L’UNIVERSITÉ Aix-en-Provence