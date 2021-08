Festival “Musique dans la rue”: ENSEMBLE « BELLA MANIERA Chapelle Des Oblats, 27 août 2021, Aix-en-Provence.

Festival “Musique dans la rue”: ENSEMBLE « BELLA MANIERA

Chapelle Des Oblats, le vendredi 27 août à 15:00

ENSEMBLE « BELLA MANIERA » 15h . 16h . 17h THE LAST ROSE OF SUMMER : «Quand la musique celtique s’invite dans les salons anglais» La musique traditionnelle a toujours eu bonne place dans le cœur des Anglo- Saxons, et ce, jusqu’à aujourd’hui. Bella Maniera propose de faire découvrir, autour du pianoforte, de très beaux airs écossais , admirablement réappropriés par Haydn et Beethoven, ainsi que des chants traditionnels irlandais sur des textes du grand poète Thomas Moore. L.V Beethoven, Scottish Songs J. Haydn , Scottish Songs C. Moore-Stevenson, Irish Melodies Monique Zanetti : Soprano Jean-Pierre Pinet : Traverso Aude Vanackère : Violoncelle baroque Carole Parer : Pianoforte RÉCITAL DE PIANO 18h F. Chopin : Fantaisie Impromptu Op. 66 Balade Op. 23 n°1 Scherzo Op. 31 Patrick Zygmanowski : Piano LES AMANTS DE SÉVILLE 19h Les amants de Séville invitent à un voyage en Espagne. Ils chantent l’amour, passant de la légèreté des amants de Rossini à l’amour tragique de Carmen et Don José, tout en dansant joyeusement la séguedille, et vibrant au rythme de zarzuelas, entre exaltation et ivresse. G. Rossini, Les amants de Séville, duo M. de Falla, Séguidille G. Bizet, Carmen, «Là-bas là-bas», duo 2ème acte Adios para siempre, Sangre de Reyes, duo L. y Balaguer M.F. Caballero, La Africana, duo G. Bizet, Carmen, «C’est toi, c’est moi», duo final 4ème acte Mareike Schellenberger : Mezzo-Soprano Paul Gaugler : Ténor Clara Ponthieu : Piano RÉCITAL DE PIANO 20h Beethoven, Sonate Op. 27 n°2 dite « Clair de Lune » F. Chopin, Valse en Mi m F. Chopin, Polonaise Héroïque Op. 53 Patrick Zygmanowski : Piano « ARANJUEZ, MON AMOUR… » 21h Sang et soleil, de rouge et d’or … Les complaintes ibériques les chantent jusqu’au bout de la Nuit dans un tourbillon enivrant. Claudia Sorokina : Chant lyrique Sylvain Souret : Piano

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Chapelle Des Oblats 60 Cours Mirabeau, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T15:00:00 2021-08-27T22:00:00