DUO CANOPE 18h et 20h Le Duo Canopé invite cette année à une première partie de concert autour de la danse avec des musiques de Bela Bartok (danses populaires roumaines), Piotr Illych Tchaikovsky (valse des fleurs), Nikolaï Rimsky-Korsakov (Sheherazade), Amilcar Ponchielli (la danse des heures) ou une Samba brésilienne ! La fin du concert sera laissée à votre choix ! Entre musiques de films, musique irlandaise, musique romantique (Chopin) … Nora Lamoureux-Sayd : Harpe Michel Durand-Mabire : Violon RÉCITAL DE GUITARE CLASSIQUE En partenariat avec le Georg Ots Tallinn Music College 19h F. Sor, Six Valses, Op. 44 bis R. Eespere, Ante diem F. Moreno,Torroba,“Torija” S. Assad, Jobiniana n°1 J-K. Mertz, “An Malvina” T. Kõrvits, “I.L.Y.B” Kelly Johannes, Meriliis Saar : Guitare classique QUATUOR DARIUS 21h A. Borodine, Quatuor n°2 en Ré M – Allegro Moderato – Scherzo – Notturno – Finale Anne Ménier, Marie-Laurence Rocca : Violons Marie-Anne Hovasse : Alto Frédéric Lagarde : Violoncelle Pass sanitaire obligatoire. Renseignements au 04 42 91 99 19

Entrée libre dans la limite des places disponibles

♫♫♫ COUR DES POISSONS (Lycée du Sacré-Coeur) 29 Rue Manuel, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Cuques Bouches-du-Rhône

2021-08-22T18:00:00 2021-08-22T22:00:00

