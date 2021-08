Festival “Musique dans la rue” COUR DES POISSONS (Lycée du Sacré-Coeur), 28 août 2021, Aix-en-Provence.

Festival “Musique dans la rue”

COUR DES POISSONS (Lycée du Sacré-Coeur), le samedi 28 août à 11:30

SCÈNES D’ENFANTS CONCERT JEUNE PUBLIC ET FAMILLES À PARTIR DE 5 ANS 11h30, 14h30, 15h30 Les Scènes d’Enfants sont un conte poétique et galactique autour de la vertu du silence. Dans l’univers, un poète n’arrête pas de dire de la poésie. Il finit par lasser tout le monde. Une étoile l’enferme dans une boite pour qu’il lise le Livre du Silence, mais ce livre est introuvable. Heureusement, des enfants vont partir à sa recherche et le trouver autour de la planète bleue. Les treize Scènes d’Enfants, jouées au piano, sont l’âme essentielle d’un conte spirituel et facétieux qui déambule entre les notes avec humour et passion. Emmanuel Pleintel, conteur, musicien de formation, et Claire Lecomte, pianiste, tous deux originaires de Normandie, combinent habilement les notes et les mots en un voyage initiatique. La beauté de la musique et la vivacité des mots se mêlent avec un théâtre d’objets en un divertissement poétique et joyeux capable de ravir petits et grands. R. Schumann, Op. 15 Emmanuel Pleintel : Comédien, chanson et piano Claire Lecomte : Piano

Entrée libre dans la limite des places disponibles

♫♫♫

COUR DES POISSONS (Lycée du Sacré-Coeur) 29 Rue Manuel, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Cuques Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T11:30:00 2021-08-28T16:00:00