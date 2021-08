Festival “Musique dans la rue” COUR DES POISSONS (Lycée du Sacré-Coeur), 27 août 2021, Aix-en-Provence.

Festival “Musique dans la rue”

COUR DES POISSONS (Lycée du Sacré-Coeur), le vendredi 27 août à 18:00

En partenariat avec le Festival des Nuits Pianistiques RÉCITAL DE PIANO 18h J. Haydn, Concerto pour piano et Orchestre Hob XVIII, 11 en Ré M Ava Lescure Bourdoncle : Piano F. Mendelssohn, Rondo Capriccioso Emma Nahapetian : Piano TRIO VIOLON, FLÛTE ET PIANO 19h Roy Harris, Trio pour violon, flûte et piano Op. 3 L.V Beethoven, Sonate S.T.A.N., 1er mouvement (Adagio, Allegro) Florie-Jeanne Riva : Violon et piano Clément Husson : Flûte Yoann Pourre : Piano RÉCITAL DE PIANO 20h F. Chopin, Barcarolle Op. 60 M. Ravel, Prélude, Menuet et Toccata (extraits du «Tombeau de Couperin») C. Debussy, L’Isle joyeuse Kim Bernard : Piano RÉCITAL DE PIANO 21h F. Chopin, Ballade n°1 Op. 23 R. Schumann, Études symphoniques Op. 13 Nicolas Bourdoncle : Piano

COUR DES POISSONS (Lycée du Sacré-Coeur) 29 Rue Manuel, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Cuques Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T18:00:00 2021-08-27T22:00:00