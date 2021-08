Aix-en-Provence COUR DES POISSONS (Lycée du Sacré-Coeur) Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Festival “Musique dans la rue” COUR DES POISSONS (Lycée du Sacré-Coeur) Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

COUR DES POISSONS (Lycée du Sacré-Coeur), le samedi 21 août à 18:00

RÉCITAL DE GUITARE CLASSIQUE En partenariat avec le Georg Ots Tallinn Music College 18h et 20h F. Sor, Six Valses, Op. 44 bis R. Eespere, Ante diem F. Moreno,Torroba,“Torija” S. Assad, Jobiniana n°1 J-K. Mertz, “An Malvina” T. Kõrvits, “I.L.Y.B” Kelly Johannes, Meriliis Saar : Guitare classique RÉCITAL DE PIANO En partenariat avec la Fondation Vasarely 19h F. Liszt : Paganini Etude n°3 « La campanella » Paganini Etude n°6 en La m Ballade n°2 Au bord d’une source Misi Boros : Piano RÉCITAL DE PIANO En partenariat avec la Fondation Vasarely 21h F. Liszt, Rigoletto Paraphrase de Concert [Verdi] S. 434 F. Liszt, Venezia e Napoli C. Debussy, Arabesque n°1 Misi Boros : Piano Pass sanitaire obligatoire. Renseignements au 04 42 91 99 19

Entrée libre dans la limite des places disponibles

COUR DES POISSONS (Lycée du Sacré-Coeur) 29 Rue Manuel, 13100 Aix-en-Provence

2021-08-21T18:00:00 2021-08-21T22:00:00

