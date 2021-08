Aix-en-Provence Aix en Provence Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Festival “Musique dans la rue”: COUCHE TARD Aix en Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix en Provence, le jeudi 26 août à 18:00

DÉAMBULATIONS COUCHE TARD 18h : PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE (LA ROTONDE) 18h30 : PLACE DES TANNEURS 19h30 : PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE 20h : PLACE DES PRÊCHEURS/VERDUN Les cinq musiciens de la Fanfare Couche-Tard nous entraînent dans un songe éveillé peuplé de rires, de danses et d‘humour. Florian Valloo : Saxophone soprano Jean-Baptiste Juszczack : Saxophone alto Nathanaël Bianconi : Accordéon Alexandre Rabin : Sousaphone Robin Veyssière : Davul

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-26T18:00:00 2021-08-26T21:00:00

