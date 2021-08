Festival “Musique dans la rue” CLOÎTRE DES OBLATS, 28 août 2021, Aix-en-Provence.

Festival “Musique dans la rue”

CLOÎTRE DES OBLATS, le samedi 28 août à 18:00

LES AMANTS DE SÉVILLE 18h Les amants de Séville invitent à un voyage en Espagne. Ils chantent l’amour, passant de la légèreté des amants de Rossini à l’amour tragique de Carmen et Don José, tout en dansant joyeusement la séguedille, et vibrant au rythme de zarzuelas, entre exaltation et ivresse. G. Rossini, Les amants de Séville, duo M. de Falla, Séguidille G. Bizet, Carmen, «Là-bas là-bas», duo 2ème acte Adios para siempre, Sangre de Reyes, duo L. y Balaguer M.F. Caballero, La Africana, duo G. Bizet, Carmen, «C’est toi, c’est moi», duo final 4ème acte Mareike Schellenberger : Mezzo-Soprano Paul Gaugler : Ténor Clara Ponthieu : Piano RÉCITAL DE PIANO 19h M. Ravel, Jeux d’eau (dédié à Fauré), Ondine (extrait de Gaspard de la nuit) C. Debussy, Reflets dans l’eau (extrait de Images I) G. Fauré, Nocturne n°6 E. Harris, Seascapes op.4 Alicia Abensour : Piano SEXTUOR MIRABEAU 20h J. Brahms, Sextuor n°1 en Sib M Op. 1 – Allegro ma non troppo – Andante ma moderato – Scherzo allegro molto – Poco alllegretto e grazioso Marie-Laurence Rocca, Michel Durand-Mabire : Violons Marie-Anne Hovasse et Nicolas Patris de Breuil : Altos Frédéric Lagarde et Guillaume Rabier : Violoncelles DUO VIOLONCELLE / PIANO 21h F. Mendelssohn, Sonate n°2 Op. 58 Frédéric Lagarde : Violoncelle Mélanie Bracale : Piano

Entrée libre dans la limite des places disponibles

♫♫♫

CLOÎTRE DES OBLATS 54 Cours Mirabeau, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Cuques Bouches-du-Rhône



