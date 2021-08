Aix-en-Provence CLOÎTRE DES OBLATS Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Festival “Musique dans la rue” CLOÎTRE DES OBLATS Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Festival "Musique dans la rue"
CLOÎTRE DES OBLATS, 26 août 2021, Aix-en-Provence.

CLOÎTRE DES OBLATS, le jeudi 26 août à 18:00

DUO PIANO / VIOLON 18h et 21h R. Schuman, Sonate n°1 Op. 105 C. Schumann, 3 Romances Op. 22 Olivier Lechardeur : Piano Laurence Monti : Violon « ARANJUEZ, MON AMOUR… » 19h Sang et soleil, de rouge et d’or … Les complaintes ibériques les chantent jusqu’au bout de la Nuit dans un tourbillon enivrant. Claudia Sorokina : Chant lyrique Sylvain Souret : Piano DUO PIANO / CLARINETTE 20h J. Brahms, Sonate Op. 120 n°1 en Fa m E. Chausson, Allegro Léa Garnier : Piano Yvan Guerra : Clarinette

Entrée libre dans la limite des places disponibles

