DUO CANOPE 18h Le Duo Canopé invite cette année à une première partie de concert autour de la danse avec des musiques de Bela Bartok (danses populaires roumaines), Piotr Illych Tchaikovsky (valse des fleurs), Nikolaï Rimsky-Korsakov (Sheherazade), Amilcar Ponchielli (la danse des heures) ou une Samba brésilienne ! La fin du concert sera laissée à votre choix ! Entre musiques de films, musique irlandaise, musique romantique (Chopin) … Nora Lamoureux-Sayd : Harpe Michel Durand-Mabire : Violon DUO VIOLONCELLE / PIANO 19h F. Mendelssohn, Sonate n°2 Op. 58 Frédéric Lagarde : Violoncelle Mélanie Bracale : Piano QUATUOR DARIUS 20h A. Borodine, Quatuor n°2 en Ré M – Allegro Moderato – Scherzo – Notturno – Finale Anne Menier, Marie-Laurence Rocca : Violons Marie-Anne Hovasse : Alto Fréderic Lagarde : Violoncelle RÉCITAL DE PIANO 21h M. Ravel, Jeux d’eau (dédié à Fauré), Ondine (extrait de Gaspard de la nuit) C. Debussy, Reflets dans l’eau (extrait de Images I) G. Fauré, Nocturne n°6 E. Harris, Seascapes op.4 Alicia Abensour : Piano

Entrée libre dans la limite des places disponibles

