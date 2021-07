Roujan Roujan Hérault, Roujan FESTIVAL MUSIQUE CLASSIQUE DE BARDOU « HAYDN TRIO DE VIENNE » Roujan Roujan Catégories d’évènement: Hérault

Roujan

FESTIVAL MUSIQUE CLASSIQUE DE BARDOU « HAYDN TRIO DE VIENNE » Roujan, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Roujan. FESTIVAL MUSIQUE CLASSIQUE DE BARDOU « HAYDN TRIO DE VIENNE » 2021-07-05 20:30:00 – 2021-07-05

Roujan Hérault Cette année, le Festival de Musique Classique de Bardou accueillera les mélomanes dans la remarquable église prieurale de Cassan !

L’ouverture de la saison musicale sera confiée au HAYDN TRIO de Vienne , bien connu des amateurs du festival. Fritz Kircher, Camillo Kircher, Gerswind Olthoff Kircher interprèteront Dvorak, Kodaly, Fux, Haydn… Tarif : 15€, tarif réduit : 12€. Restauration avant les concerts dans la Cour du Château concoctée par la Bartassière. Sur réservation uniquement. Cette année, le Festival de Musique Classique de Bardou accueillera les mélomanes dans la remarquable église prieurale de Cassan !

L’ouverture de la saison musicale sera confiée au HAYDN TRIO de Vienne , bien connu des amateurs du festival. Tarif : 15€, tarif réduit : 12€. Restauration avant les concerts dans la Cour du Château concoctée par la Bartassière. Sur réservation uniquement. info@chateau-cassan.com +33 4 67 24 52 45 Cette année, le Festival de Musique Classique de Bardou accueillera les mélomanes dans la remarquable église prieurale de Cassan !

L’ouverture de la saison musicale sera confiée au HAYDN TRIO de Vienne , bien connu des amateurs du festival. Fritz Kircher, Camillo Kircher, Gerswind Olthoff Kircher interprèteront Dvorak, Kodaly, Fux, Haydn… Tarif : 15€, tarif réduit : 12€. Restauration avant les concerts dans la Cour du Château concoctée par la Bartassière. Sur réservation uniquement. dernière mise à jour : 2021-06-10 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Roujan Étiquettes évènement : Autres Lieu Roujan Adresse Ville Roujan lieuville 43.51015#3.2888