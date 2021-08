Garde-Colombe Garde-Colombe GARDE COLOMBE, Hautes-Alpes Festival Musique au cœur des Baronnies : Un vent de l’Est Garde-Colombe Garde-Colombe Catégories d’évènement: GARDE COLOMBE

Hautes-Alpes

Festival Musique au cœur des Baronnies : Un vent de l’Est Garde-Colombe, 14 août 2021, Garde-Colombe. Festival Musique au cœur des Baronnies : Un vent de l’Est 2021-08-14 – 2021-08-14 Lagrand Eglise

Garde-Colombe Hautes-Alpes Garde-Colombe EUR 20 20 Un piano, un violon, une clarinette vont s’exprimer autour du folklore des pays de l’est avec quelques surprises.Pierre Génisson clarinette, Fanny Azzuro piano, Fanny Stefanelli violon.

Khachaturian Trio, Chostakovitch Five pieces, Bartòk Contrasts Sz.111 laragne@sisteron-buech.fr +33 4 92 65 09 38 dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: GARDE COLOMBE, Hautes-Alpes Autres Lieu Garde-Colombe Adresse Lagrand Eglise Ville Garde-Colombe lieuville 44.34123#5.75585