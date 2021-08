Garde-Colombe Garde-Colombe GARDE COLOMBE, Hautes-Alpes Festival Musique au cœur des Baronnies : concert – aubade Garde-Colombe Garde-Colombe Catégories d’évènement: GARDE COLOMBE

Hautes-Alpes

Festival Musique au cœur des Baronnies : concert – aubade Garde-Colombe, 15 août 2021, Garde-Colombe. Festival Musique au cœur des Baronnies : concert – aubade 2021-08-15 – 2021-08-15 Lagrand Eglise de Lagrand

Garde-Colombe Hautes-Alpes Concert Harmonie Laragne-Montéglin – Directeur musical Patrick Bécourt

La Société Musicale de Laragne-Montéglin existe depuis 1885. Composée d’un orchestre d’harmonie avec batterie-fanfare (tambours, clairons, cors de chasse et trompettes de cavalerie). dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: GARDE COLOMBE, Hautes-Alpes Autres Lieu Garde-Colombe Adresse Lagrand Eglise de Lagrand Ville Garde-Colombe