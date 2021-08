Festival : Musique au bois – 11e édition Amiens, 29 août 2021, Amiens.

Festival : Musique au bois – 11e édition 2021-08-29 – 2021-09-05

Amiens Somme Amiens

Et pour enfin retrouver le public amiénois, le festival met en avant le singulier Camille Saint-Saëns dont on célèbre le centenaire de la disparition. Si son nom évoque pour toutes et tous quelques extraits de son célèbre Carnaval des animaux, plus rares sont les mélodies ou les pièces de musique de chambre ayant connu un tel succès. Et pour réparer cette injustice, le festival vous propose d’entendre de la sonate au quintette, un bon nombre d’opus du prolifique compositeur et admirable pianiste que fut Camille Saint-Saëns.

Une centaine de tournées tout autour du monde, une santé l’obligeant à séjourner très régulièrement dans les pays méditerranéens l’ont invité à devenir le plus grand spécialiste de l’orientalisme musical, en témoignent les nombreux opus portant de jolis noms exotiques. Le festival rendra également hommage à Jean de la Fontaine dont l’inspirante poésie a donné tant aux générations de compositeurs lui succédant…

Enfin, le festival se meut vers de nouveaux horizons et s’invite dans tout le territoire de la métropole amiénoise ! Fort de cette dizaine d’éditions, il s’émancipe de son nid creusois pour rencontrer et partager avec davantage de publics notre passion pour la musique, l’énergie avec laquelle nous en prenons soin sans oublier la convivialité qui est la clef des moments inoubliables.

Programme complet : https://musiqueaubois.com/

