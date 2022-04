Festival MusiKenSaire : défi Folk Trad

Festival MusiKenSaire : défi Folk Trad, 25 août 2022, . Festival MusiKenSaire : défi Folk Trad

2022-08-25 – 2022-08-28 Quel groupe de Normandie succédera à TREEBEARD, le dernier vainqueur du défi Folk World Trad du MKS festival ?

