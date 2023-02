Festival MusikaPile Parc Bômale, 2 juin 2023, Saint-Denis-de-Pile .

Festival MusikaPile

1 Route de Guîtres Parc Bômale Saint-Denis-de-Pile Gironde Parc Bômale 1 Route de Guîtres

2023-06-02 20:00:00 – 2023-06-03

Parc Bômale 1 Route de Guîtres

Saint-Denis-de-Pile

Gironde

Rendez-vous les 2 et 3 Juin 2023 pour célébrer les 25ans du festival !

On a hâte de festoyer avec vous dans le parc verdoyant de BoMa ! Une programmation toujours éclectique et de qualité, qui promet encore un beau moment de partage et de découverte !

Rendez-vous sur notre site internet pour réservez vos places et découvrir ce programme de folie !

Rendez-vous les 2 et 3 Juin 2023 pour célébrer les 25ans du festival !

On a hâte de festoyer avec vous dans le parc verdoyant de BoMa ! Une programmation toujours éclectique et de qualité, qui promet encore un beau moment de partage et de découverte !

Rendez-vous sur notre site internet pour réservez vos places et découvrir ce programme de folie !

+33 6 18 38 21 71 Association MKP

musikàpile

Parc Bômale 1 Route de Guîtres Saint-Denis-de-Pile

dernière mise à jour : 2023-02-24 par